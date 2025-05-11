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11 мая, 09:30

Общество

В Москве предложили запретить катание на лошадях по улицам города

В Москве предложили запретить катание на лошадях по улицам города

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В столице могут ввести запрет на использование лошадей для фотосессий и прогулок в черте города. С инициативой выступила депутат Мосгордумы и директор столичного зоопарка Светлана Акулова. По ее словам, прогулки по асфальту, шум и отсутствие отдыха опасны и для животных, и для горожан.

Ранее в Москве уже фиксировались случаи гибели лошадей от испуга и поражения током. В законопроекте предлагается ввести штраф до 100 тысяч рублей, а в случае травмирования человека – даже уголовную ответственность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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