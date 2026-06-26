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Политика

Большая часть заявки России на расширение шельфа в Арктике утверждена

Фото: ТАСС/Иван Высочинский

Большая часть заявки России на расширение шельфа в Арктике была утверждена. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.

Дипломат охарактеризовал процесс как длительную и кропотливую работу, которая ведется десятилетиями и продвигается поэтапно. По его словам, комиссия ООН уже приняла ключевые положительные рекомендации, и на сегодняшний день можно констатировать, что значительная часть российской заявки согласована.

Он напомнил, что первую заявку на расширение шельфа за пределы 200-мильной зоны Россия направила в ООН еще в 2001 году, претендуя на подводные пространства у северного (арктического) и восточного (тихоокеанского) побережий.

Однако в 2002 году заявка была отклонена из-за недостаточной детализации карт рельефа дна и необходимости более веского обоснования континентальной природы подводных поднятий и их геологической связи с шельфом Сибири.

После масштабных научных изысканий в 2015 году РФ подала частично пересмотренное представление, обосновывающее увеличение площади шельфа почти на 1,2 миллиона квадратных километров внутри условного треугольника Мурманск – Северный полюс – Чукотка.

Ранее Владимир Путин сообщил об открытии в России 276 месторождений твердых полезных ископаемых за 2025 года. Президент также добавил, что в настоящее время реализуются крупные проекты в Арктике и на континентальном шельфе.

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