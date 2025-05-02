"Доктор 24. Темы недели": врачи рассказали, как бороться с синдромом хронической усталости

Почему жители мегаполисов чувствуют себя разбитыми даже после выходных? Какие ошибки в питании крадут энергию, а какие продукты могут стать "топливом" для мозга?

О чем говорит постоянная сонливость днем – это просто недосып или сигнал серьезных проблем? Что такое синдром информационной перегрузки? И как справиться с постоянной сонливостью, апатией и отсутствием энергии?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24. Темы недели" ответили эксперты.