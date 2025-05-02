Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 05:00

Общество

"Доктор 24. Темы недели": врачи рассказали, как бороться с синдромом хронической усталости

"Доктор 24. Темы недели": врачи рассказали, как бороться с синдромом хронической усталости

Дептранс рекомендуют не выезжать на летней резине из города из-за непогоды

Порывистый ветер ожидается в Москве в ночь на 2 мая

Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Москве в ночь на 2 мая

Синоптики предупредили, что видимость на дороге ухудшится в Москве

В Центральном музее Вооруженных сил прошла акция "Знамя Победы"

Мокрый снег ожидается в Москве в ночь на 2 мая

Снег выпал в Ярославской и Тверской областях

В Москве к вечеру ожидаются мокрый снег и порывистый ветер

Синоптики спрогнозировали ливень и грозы 1 мая

Почему жители мегаполисов чувствуют себя разбитыми даже после выходных? Какие ошибки в питании крадут энергию, а какие продукты могут стать "топливом" для мозга?

О чем говорит постоянная сонливость днем – это просто недосып или сигнал серьезных проблем? Что такое синдром информационной перегрузки? И как справиться с постоянной сонливостью, апатией и отсутствием энергии?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24. Темы недели" ответили эксперты.

Читайте также
Программа: Доктор 24. Темы недели
обществовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика