"Доктор 24. Темы недели": врачи рассказали, как найти баланс между работой и отдыхом

Как быть трудоголиком, но при этом уметь отдыхать и не оставить на работе все свое здоровье? Как организовать свой режим труда и отдыха, чтобы не появились проблемы со здоровьем?

Почему у многих трудоголиков начинаются проблемы с желудком и возникают мигрени? И какие полезные лайфхаки помогут восстановить здоровье, оставленное на работе?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24. Темы недели" ответили столичные врачи.