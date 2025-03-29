Движение ограничат в трех округах Москвы 30 марта

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29 марта, 20:00

Общество

"Доктор 24. Темы недели": врачи рассказали, как найти баланс между работой и отдыхом

"Доктор 24. Темы недели": врачи рассказали, как найти баланс между работой и отдыхом

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 марта

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Метеорологи обещают москвичам до 15 градусов 30 марта

"Время новых. Шоу": креветки

Как быть трудоголиком, но при этом уметь отдыхать и не оставить на работе все свое здоровье? Как организовать свой режим труда и отдыха, чтобы не появились проблемы со здоровьем?

Почему у многих трудоголиков начинаются проблемы с желудком и возникают мигрени? И какие полезные лайфхаки помогут восстановить здоровье, оставленное на работе?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24. Темы недели" ответили столичные врачи.

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Программа: Доктор 24. Темы недели
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