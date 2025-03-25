25 марта, 18:30Общество
Роспотребнадзор зафиксировал спад эпидемической активности в Москве
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве продолжает снижаться. Как сообщили в Роспотребнадзоре, эпидемические пороги не превышены ни в одной возрастной группе.
На прошедшей неделе среди респираторных вирусов преобладали возбудители негриппозной этиологии, в частности риновирусы, характерные для сезонных инфекций. Из вирусов гриппа наиболее часто выявлялся тип В.
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