Роспотребнадзор зафиксировал спад эпидемической активности в Москве

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве продолжает снижаться. Как сообщили в Роспотребнадзоре, эпидемические пороги не превышены ни в одной возрастной группе.

На прошедшей неделе среди респираторных вирусов преобладали возбудители негриппозной этиологии, в частности риновирусы, характерные для сезонных инфекций. Из вирусов гриппа наиболее часто выявлялся тип В.

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