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25 марта, 18:30

Общество

Роспотребнадзор зафиксировал спад эпидемической активности в Москве

Роспотребнадзор зафиксировал спад эпидемической активности в Москве

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Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве продолжает снижаться. Как сообщили в Роспотребнадзоре, эпидемические пороги не превышены ни в одной возрастной группе.

На прошедшей неделе среди респираторных вирусов преобладали возбудители негриппозной этиологии, в частности риновирусы, характерные для сезонных инфекций. Из вирусов гриппа наиболее часто выявлялся тип В.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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