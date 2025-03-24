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24 марта, 08:00

Общество

В Москве молодожены открыли сезон весенних свадеб на станции метро "Маяковская"

В Москве молодожены открыли сезон весенних свадеб на станции метро "Маяковская"

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В Москве молодожены открыли сезон весенних свадеб на станции метро "Маяковская". За прошедшие выходные там поженились три пары.

Всего этой весной там будет создано девять новых семей. Церемонии пройдут в том числе в самую популярную дату этого года – 25 мая. В рамках проекта "Новые адреса счастья" молодоженов ждут обновленные свадебные декорации и фотосессия внутри составов современных поездов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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