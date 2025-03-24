В Москве молодожены открыли сезон весенних свадеб на станции метро "Маяковская". За прошедшие выходные там поженились три пары.

Всего этой весной там будет создано девять новых семей. Церемонии пройдут в том числе в самую популярную дату этого года – 25 мая. В рамках проекта "Новые адреса счастья" молодоженов ждут обновленные свадебные декорации и фотосессия внутри составов современных поездов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.