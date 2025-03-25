Синоптик Ильин: в Москве пройдет обычный дождь, суперливня не будет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Информация о грядущем суперливне в Москве преувеличена, так как в ближайшие два дня ожидается обычный дождь. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на комментарий синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина.

"Будет идти дождь. Никакой приставки "супер" к нему добавлять не стоит", – подчеркнул он, добавив, что во вторник, 25 марта, осадки будут обильнее, чем в среду, 26 марта.

Ильин отметил, что сильные дожди прогнозируются на юге европейской территории России, а также в Брянской, Курской и Орловской областях и в Нечерноземье. В Москве, по его словам, ожидается около 3–4 миллиметров осадков.

"До конца недели добавится еще миллиметра три", – уточнил синоптик.

Как заявил Ильин, в выходные, 29 и 30 марта, прогнозируются небольшие осадки. Сильные дожди ожидаются в начале апреля, заключил он.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 25 марта, в Москве может выпасть от 10 до 15% осадков от месячной нормы. Максимальное их количество составит от 4 до 6 миллиметров.

Кроме того, в столице ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду. В связи с этим жителей Москвы попросили не укрываться под деревьями и не оставлять возле них транспортные средства.

