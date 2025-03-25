25 марта, 10:54Общество
Москвичей предупредили о порывах ветра до 14 м/с
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок
В Москве ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.
В связи с непогодой жителей столицы попросили не искать укрытия под деревьями и не оставлять возле них личный транспорт.
"По прогнозам синоптиков, сегодня (во вторник, 25 марта. – Прим. ред.) в столице в течение всего дня ожидается дождь", – добавили в ведомстве.
Во вторник в городе может выпасть от 10 до 15% осадков от месячной нормы. Максимальное их количество составит от 4 до 6 миллиметров.
На фоне непогоды москвичей попросили пересесть на метро. Также водителям рекомендовали избегать резких маневров на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Вместе с тем на юге европейской части России до конца марта может установиться температура на 6–7 градусов выше нормы, что соответствует майской погоде.
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