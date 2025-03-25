Москвичей предупредили о порывах ветра до 14 м/с

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

В Москве ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

В связи с непогодой жителей столицы попросили не искать укрытия под деревьями и не оставлять возле них личный транспорт.

"По прогнозам синоптиков, сегодня (во вторник, 25 марта. – Прим. ред.) в столице в течение всего дня ожидается дождь", – добавили в ведомстве.

Во вторник в городе может выпасть от 10 до 15% осадков от месячной нормы. Максимальное их количество составит от 4 до 6 миллиметров.

На фоне непогоды москвичей попросили пересесть на метро. Также водителям рекомендовали избегать резких маневров на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Вместе с тем на юге европейской части России до конца марта может установиться температура на 6–7 градусов выше нормы, что соответствует майской погоде.