Заморозки были зафиксированы в Московском регионе в ночь на 29 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заморозки зафиксировали в московском регионе в ночь на субботу, 29 марта. Местами температура опускалась до минус 3,4 градуса, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Понижение температуры до отрицательных показателей наблюдалось на большинстве метеостанций региона, подчеркнул специалист. Исключение составили лишь некоторые из них, расположенные на юге и в центре.

При этом по данным базовой метеостанции Москвы на ВДНХ, в столице похолодало до 0 градусов. Однако этот показатель также относится к заморозкам, подчеркнул синоптик.

"На других метеостанциях столицы было от минус 1,9 градуса в Бутово до плюс 4,2 градуса на Балчуге. В Подмосковье было от плюс 0,8 градуса в Серпухове до минус 3,4 градуса в Электростали", – поделился данными эксперт.

Он обратил внимание, что в ночь на воскресенье в столичном регионе также вероятны заморозки.

По прогнозам, в последние дни марта в Москве и области установится температура от 10 до 15 градусов тепла. Сильное потепление затронет европейскую часть России, а майская погода коснется юга страны.