29 марта, 11:00Общество
Заморозки были зафиксированы в Московском регионе в ночь на 29 марта
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заморозки зафиксировали в московском регионе в ночь на субботу, 29 марта. Местами температура опускалась до минус 3,4 градуса, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Понижение температуры до отрицательных показателей наблюдалось на большинстве метеостанций региона, подчеркнул специалист. Исключение составили лишь некоторые из них, расположенные на юге и в центре.
При этом по данным базовой метеостанции Москвы на ВДНХ, в столице похолодало до 0 градусов. Однако этот показатель также относится к заморозкам, подчеркнул синоптик.
"На других метеостанциях столицы было от минус 1,9 градуса в Бутово до плюс 4,2 градуса на Балчуге. В Подмосковье было от плюс 0,8 градуса в Серпухове до минус 3,4 градуса в Электростали", – поделился данными эксперт.
Он обратил внимание, что в ночь на воскресенье в столичном регионе также вероятны заморозки.
По прогнозам, в последние дни марта в Москве и области установится температура от 10 до 15 градусов тепла. Сильное потепление затронет европейскую часть России, а майская погода коснется юга страны.
Москвичи наблюдали густой туман ранним утром 29 марта