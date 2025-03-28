Синоптик Вильфанд спрогнозировал потепление до 15 градусов в Москве в конце марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температура от 10 до 15 градусов тепла установится в Москве и Московской области в последние дни марта. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости.

Синоптик уточнил, что сильное потепление затронет европейскую часть России, а майская погода коснется юга страны. По его словам, в Краснодарском крае столбик термометра покажет 21–25 градусов и может добраться до отметки 26 градусов. Кроме того, в ночные часы воздух будет прогреваться от 10 до 15 градусов.

Вместе с тем на юге России прогнозируются дожди. Однако, отметил Вильфанд, это не плохо для южных регионов в связи с тем, что погода там засушливая.

Тем временем в Москве в пятницу, 28 марта, ожидаются облачная погода с прояснениями и местами небольшой дождь, сообщил ранее Гидрометцентр России. По данным синоптиков, днем в столице температура воздуха составит от 8 до 10 градусов тепла.

В Москве началась "автомобильная" весна. Водители могут начинать менять зимнюю резину на летнюю. Как рассказал синоптик Евгений Тишковец, "автомобильная" весна начинается, когда в городе среднесуточная температура превышает 5 градусов выше 0.