Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 28 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями и местами небольшой дождь прогнозируются в Москве в пятницу, 28 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 8 до 10 градусов тепла, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до минус 1 градуса, по области – до минус 3 градусов.

В предстоящие выходные, 29 и 30 марта, температура в столице превысит климатическую норму на 6 градусов и достигнет отметки плюс 15 градусов. Такое тепло синоптики объяснил воздушными потоками с юго-востока, которые возникли из-за циклона в районе Западной Сибири.

"Автомобильная" весна началась в Москве, водители могут начинать менять зимнюю резину на летнюю. Синоптики отмечают, что "автомобильная" весна начинается, когда в городе среднесуточная температура превышает 5 градусов выше 0.