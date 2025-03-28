Столичную систему теплоснабжения перевели на минимальные параметры

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Столичная система теплоснабжения работает на минимально возможных параметрах в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха в городе. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В настоящее время специалисты ПАО "МОЭК" обеспечивают температуру сетевого теплоносителя на уровне 75–77 градусов, это минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", – уточнил вице-мэр.

По его словам, в межсезонье особенно трудно поддерживать стабильную температуру теплоносителя в системах отопления внутри зданий. В этот период в течение суток наблюдаются значительные суточные колебания температуры: от отрицательных значений в ночное время до положительных в дневное.

"Имеет значение и сторона здания, например, на солнечной может ощущаться избыточная температура", – подчеркнул Бирюков.

Решение о завершении отопительного сезона в Москве будет зависеть от погодных условий, подытожил заммэра.

Отключение отопления в квартирах происходит, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не опускается ниже 8 градусов, рассказали ранее в Роскачестве. Эксперты пояснили, что процесс отключения занимает около 3–5 дней из-за особенностей работы коммунальных служб и теплосетей. Кроме того, перед окончанием отопительного сезона местные органы власти публикуют соответствующее распоряжение.

