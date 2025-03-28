Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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28 марта, 06:45

Происшествия

Новости регионов: в Ангарске загорелся парк развлечений

Новости регионов: в Ангарске загорелся парк развлечений

Новости мира: шторм в Аргентине повалил деревья и разбил стекла

Выжившая в трагедии с батискафом рассказала о моменте крушения

Вертолет МЧС добрался до пропавших туристов на Колыме

Под домашний арест отправили экс-жену отца мальчика, пострадавшего от хаски в Сочи

Спасатели на вертолете эвакуируют попавших под лавину туристов в Магаданской области

Шесть россиян стали жертвами крушения батискафа у берегов египетской Хургады

Российские следователи возбудили уголовное дело по факту крушения батискафа в Хургаде

"Московский патруль": Росгвардия задержала вероятных наркоторговцев

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В Ангарске загорелся парк развлечений "Кругозор". Очевидцы сообщили, что пламя охватило деревянный павильон с тиром рядом с колесом обозрения. Предварительная причина – неисправный обогреватель.

Во Владивостоке прокуратура раскрыла мотив крупного поджога автомобилей. Организатор преступления пытался запугать должника и подыскал исполнителей, которые за вознаграждение в виде наркотиков подожгли машину. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние авто – в итоге сгорели более 20 машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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