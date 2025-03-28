Новости регионов: в Ангарске загорелся парк развлечений

В Ангарске загорелся парк развлечений "Кругозор". Очевидцы сообщили, что пламя охватило деревянный павильон с тиром рядом с колесом обозрения. Предварительная причина – неисправный обогреватель.

Во Владивостоке прокуратура раскрыла мотив крупного поджога автомобилей. Организатор преступления пытался запугать должника и подыскал исполнителей, которые за вознаграждение в виде наркотиков подожгли машину. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние авто – в итоге сгорели более 20 машин.

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