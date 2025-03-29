"Актуальный репортаж": почему аномально теплая зима увеличила рост заболеваемости

В России зафиксирован рост случаев ОРВИ и гриппа, чему способствовала теплая зима. Свыше миллиона заболевших за неделю – статистика от Роспотребнадзора. Медики предупреждают, что влажная погода и высокая температура способствовали повышенной активности вирусов.

Вирусы становятся более заразными, а в связи с изменением климата также увеличился риск обострения аллергии и нашествия клещей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.