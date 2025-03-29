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Новости

29 марта, 09:45

Общество

"Актуальный репортаж": почему аномально теплая зима увеличила рост заболеваемости

"Актуальный репортаж": почему аномально теплая зима увеличила рост заболеваемости

Москвичам рассказали о погоде 29 марта

Москвичи наблюдали густой туман ранним утром 29 марта

Стали известны результаты голосования "Театральный опрос"

Густой туман ожидается в Москве в ночь на 29 марта

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"Мой район. Новости": отопление в Москве переведено на минимально возможные показатели

С Украины вернулись 25 жителей Курской области

Новости регионов: снег с градом прошли во Владивостоке

Температура воздуха в выходные в Москве будет выше нормы

В России зафиксирован рост случаев ОРВИ и гриппа, чему способствовала теплая зима. Свыше миллиона заболевших за неделю – статистика от Роспотребнадзора. Медики предупреждают, что влажная погода и высокая температура способствовали повышенной активности вирусов.

Вирусы становятся более заразными, а в связи с изменением климата также увеличился риск обострения аллергии и нашествия клещей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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