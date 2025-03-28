"Автодор" предупредил, что открывать мотосезон в Москве пока рано

Несмотря на потепление, открывать мотосезон пока рано. Об этом предупредили столичных байкеров. Из-за переменчивой весенней погоды с туманами и осадками ранние выезды могут быть опасны.

"Автодор" призвал любителей двухколесного транспорта не спешить, а использовать это время для подготовки: проверить экипировку, тормоза, шины и другие системы мотоцикла. Это обеспечит безопасный старт сезона.

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