Средства от платных парковок пойдут на благоустройство дворов Москвы

В этом году в Москве продолжится благоустройство дворов. На эти цели будет направлено 10 миллиардов рублей, полученных от платных парковок. Средства распределят между всеми районами города, включая те, где нет платных парковочных зон.

Власти планируют в 2025 году благоустроить около 2,5 тысячи дворов, отремонтировать более 16 тысяч подъездов и привести в порядок 19 водных объектов. Также продолжится создание удобных пешеходных связей между жилыми кварталами и транспортными узлами.

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