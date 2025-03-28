В Москве ограничат движение в нескольких округах 29 и 30 марта

В связи с проведением мероприятий в Москве с 29 по 30 марта будут временно закрыты улицы для движения транспорта в нескольких округах столицы. Ограничения начнут действовать с 23:00 29 марта и продлятся до 11:00 30 марта.

Движение будет закрыто на улицах Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, Минской, а также в Капельском, Выползовом, Старом Толмачевском и других переулках.

Подробнее об ограничениях можно узнать в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.