Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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28 марта, 09:30

Транспорт

В Москве ограничат движение в нескольких округах 29 и 30 марта

В Москве ограничат движение в нескольких округах 29 и 30 марта

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В связи с проведением мероприятий в Москве с 29 по 30 марта будут временно закрыты улицы для движения транспорта в нескольких округах столицы. Ограничения начнут действовать с 23:00 29 марта и продлятся до 11:00 30 марта.

Движение будет закрыто на улицах Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, Минской, а также в Капельском, Выползовом, Старом Толмачевском и других переулках.

Подробнее об ограничениях можно узнать в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

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