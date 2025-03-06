В Госдуме предложили продлить действие программы льготного автокредитования

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Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением продлить программу льготного автокредитования до 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Также предлагается предоставить возможность приобрести автомобиль на льготных условиях жителям новых российских регионов и районов Крайнего Севера, предоставив им скидку 30% от стоимости машины. Помимо этого, парламентарии считают необходимым включить в программу льготного автокредитования граждан с почетными званиями федерального уровня и предоставить им скидку 30% от стоимости авто.

По мнению лидера партии Сергея Миронова, воспользоваться покупкой автомобиля на льготных условиях в рамках госпрограммы должны россияне со званиями народного артиста, народного учителя, заслуженного врача, заслуженного деятеля культуры, заслуженного работника культуры и другие.

Программа льготного автокредитования действует с 2015 года. Она позволяет россиянам получать скидку до 25% от стоимости автомобиля, благодаря чему сотни тысяч граждан уже смогли купить новую машину отечественного производства, напомнил Миронов.

В данный момент в число льготников входят граждане с детьми, медработники, педагоги государственных и муниципальных образовательных учреждений, люди с инвалидностью, участники СВО и их родственники.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что в автосалонах продолжают навязывать населению дорогие дополнительные услуги при выдаче автокредита. Она отметила, что многие банки согласились менять подходы. Девять из них подписались под специальным меморандумом, но ситуация в автосалонах принципиально не изменилась, подчеркнула она.