НБКИ: количество выданных в РФ автокредитов упало более чем на 30%

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Количество выданных автокредитов в России в ноябре упало на 30,4%. За месяц было выдано 82,9 тысячи таких займов, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным бюро, за последние два месяца выдача автокредитов уменьшилась на 51,3%, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество займов снизилось на 15,4%.

Кроме того, падает и объем выданных автозаймов. По сравнению с октябрем в ноябре он уменьшился на 33,5%, до 110,1 миллиарда рублей.

Между тем в апреле 2025 года Центробанк получит право ограничивать выдачу рискованных ипотечных и автокредитов благодаря одобренному Совфедом закону. Регулятор сможет устанавливать для кредитных и микрофинансовых организаций макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании. Они помогут сдержать рост закредитованности граждан и предотвратить накопление рисков банками и МФО.

В 2023 году в России было зафиксировано снижение числа заемщиков по автокредитам в возрасте старше 50 лет. Самой массовой категорией заемщиков по автокредитам по-прежнему оставались лица в возрасте от 30 до 40 лет – 35,7%. Наименьшее число зафиксировали в возрастном сегменте до 30 лет – 15,3%. Это объяснялось тем, что автокредиты все чаще стали оформлять онлайн.

