Правительство РФ расширило программу льготного автокредитования

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Правительство России расширило программу льготного автокредитования, включив в перечень еще несколько категорий потенциальных потребителей услуги. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

"Программа льготного автокредитования позволяет получить скидку в размере до 25% от стоимости автомобиля определенным категориям граждан", – напомнили в правительстве.

Теперь воспользоваться льготным автокредитованием могут лица с ограниченными возможностями здоровья, медработники, учителя, а также участники СВО и члены их семей.

Мера распространяется на машины "АвтоВАЗ", УАЗ, ГАЗ, а также электромобили Evolute и "Москвич 3е". В частности, приобрести электромобили россияне смогут со скидкой до 35%, но не более 925 тысяч рублей.

Срок действия программы установлен до конца 2026 года. На ее реализацию выделили 30 миллиардов рублей.

Электромобиль "Москвич 3е" был включен в программу летом 2023 года. Его стоимость начинается от 3,9 миллиона рублей. Льготное автокредитование позволяет внести первый взнос по займу со скидкой.

