Электромобиль "Москвич 3е" включили в программу льготного автокредитования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Электромобиль "Москвич 3е" можно приобрести по программе льготного автокредитования. Об этом сообщается в телеграм-канале производителя авто.

"Теперь вы можете получить автокредит при покупке электромобиля "Москвич 3е" на льготных условиях со скидкой до 25% на первоначальный взнос (но не более 625 тысяч рублей)", – говорится в сообщении.

Воспользоваться подобными условиями можно, приобретая авто по программе льготного лизинга.

Стоимость электромобиля "Москвич 3е" начинается от 3,9 миллиона рублей. Максимальная мощность двигателя авто составляет 193 лошадиные силы.

Ранее более 200 машин "Москвич 3" начали работать в сервисе такси в Москве. Автомобильный завод заключил контракт на поставку машин с "Яндексом". Благодаря сотрудничеству компаний поездки пассажиров такси станут более комфортными и безопасными, сообщал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



Автомобили "Москвич" войдут в программы поддержки спроса в РФ