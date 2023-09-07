Минпромторг РФ возобновил программу льготного лизинга автомобилей

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Минпромторг РФ возобновил программу льготного лизинга машин, в нее вложат 7,8 миллиарда рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера – главу ведомства Дениса Мантурова.

Во время международной выставки коммерческого транспорта Comtrans он заявил, что воспользоваться программой можно будет с завтрашнего дня.

В Минпромторге добавили, дофинансирование было осуществлено в связи с исчерпанием ранее выделенных средств на эту программу. В общей сложности на текущий год на нее было заложено 2 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что электромобиль "Москвич 3е" включили в программу льготного автокредитования. Производитель авто сообщил, что машину можно будет получить со скидкой до 25% на первоначальный взнос.

Однако она не должна превышать 625 тысяч рублей. Воспользоваться такими условиями можно, покупая авто по программе льготного лизинга.

Автомобили "Москвич" войдут в программы поддержки спроса в РФ