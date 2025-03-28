28 марта, 07:15Транспорт
В России с 1 сентября планируют изменить правила медосвидетельствования на опьянение
С 1 сентября 2025 года в России могут вступить в силу новые правила медосвидетельствования на опьянение. Соответствующий проект приказа был опубликован Минздравом.
Согласно новым нормам, при оказании медицинской помощи пострадавшим в ДТП и лицам с признаками отравления запрещенными средствами будет обязателен забор биоматериалов для последующего исследования.
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