В России с 1 сентября планируют изменить правила медосвидетельствования на опьянение

С 1 сентября 2025 года в России могут вступить в силу новые правила медосвидетельствования на опьянение. Соответствующий проект приказа был опубликован Минздравом.

Согласно новым нормам, при оказании медицинской помощи пострадавшим в ДТП и лицам с признаками отравления запрещенными средствами будет обязателен забор биоматериалов для последующего исследования.

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