Более 12 тыс человек посетили мотофестиваль в Москве

Фото: Москва 24/Максим Денисов

В Москве мотофестиваль в честь завершения сезона посетили более 12 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Колонну мотоциклистов возглавили Мотопатруль ЦОДД и участники заезда на технике Музея Гаража особого назначения ФСО России. Как отметил заместитель мэра Максим Ликсутов, мотофестиваль провели уже в 11-й раз.

"Главная цель таких мероприятий – привлечь внимание всех участников дорожного движения к мотоциклистам и напомнить о важности соблюдения ПДД. Продолжаем повышать безопасность на дорогах города по задаче Сергея Собянина", – сказал Ликсутов.

Отмечается, что колонна мотоциклистов торжественно проехала по Садовому кольцу. Также для гостей фестиваля была организована масштабная программа.

Ранее Дептранс рекомендовал мотоциклистам быть внимательными на дорогах из-за наступления осеннего периода и в связи с окончанием мотосезона. Для безопасных и комфортных поездок водителям советуют всегда надевать на себя и пассажира полную защиту. При этом стоит отказаться от поездок в темное время суток и во время дождя.