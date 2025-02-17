В ГД внесут проект об уточнении норм медосвидетельствования иностранцев

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Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики собирается в ближайшее время внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который уточнит нормы медицинского освидетельствования для граждан других стран, приезжающих в Россию. Об этом рассказала глава комиссии, вице-спикер ГД Ирина Яровая.

По ее словам, парламентарии быстро взяли на свой контроль вопросы охраны здоровья россиян и предотвращения завоза инфекционных заболеваний. Кроме того, депутаты следят за всеми процедурами и правилами медицинского освидетельствования.

"Мы подготовили системные изменения в законодательство в этой части. Законопроект находится уже в высокой степени готовности и, полагаю, что после межведомственного согласования незначительного, в короткие сроки будет внесен в Госдуму как межфракционная законодательная инициатива", – приводит ее слова Агентство "Москва".

При этом на сегодняшний день в российском законодательстве уже действуют ограничения по опасным инфекционным заболеваниям и нормы обязательного тестирования иностранцев. Однако комиссия Думы предлагает включить в этот перечень тестирование на гепатит C.

Вместе с тем в России может появиться база данных медицинского освидетельствования мигрантов, доступ к которой будет иметь МВД. Согласно изменениям, в течение 30 дней после въезда в Россию все мигранты должны будут пройти обязательное обследование. На данный момент 30-дневный срок установлен только для трудовых мигрантов.

