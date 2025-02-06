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06 февраля, 11:56

Политика

В РФ может появиться база данных медосвидетельствования мигрантов

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

База данных медицинского освидетельствования мигрантов, доступ к которой будет иметь МВД, может появиться в России, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с ТАСС.

Комитет подготовит соответствующие поправки. Согласно изменениям, в течение 30 дней после въезда в РФ все мигранты должны будут пройти обязательное медосвидетельствование.

На данный момент 30-дневный срок установлен только для трудовых мигрантов. Для иностранных граждан, которые планируют находиться в России более 90 дней, предусмотрено обязательное медосвидетельствование в течение этого периода с момента въезда, напомнил Леонов.

Ранее в нижней палате парламента заявили, что ждут от правительства внесения предложений по регулированию трудовой миграции в связи с проживанием около 670 тысяч нелегальных иностранцев на территории РФ.

Между тем с 5 февраля в России начал действовать режим высылки нелегальных мигрантов. Реестр будет опубликован на портале МВД РФ. Граждане будут в нем находиться до их выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из РФ либо до урегулирования правового положения на территории страны.

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