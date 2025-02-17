17 февраля, 15:42Политика
Комиссия ГД по миграции готовит более 20 поправок для защиты граждан РФ
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Комиссия Госдумы по миграционной политике разрабатывает свыше 20 поправок в закон, которые позволят защитить жизнь и здоровье россиян. Об этом рассказала глава комиссии, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая, передает ТАСС.
Кроме того, она заявила, что глава Рособрнадзора Анзор Музаев принял к сведению все замечания Госдумы по поводу законопроекта, связанного с оцениванием знаний русского языка детьми мигрантов.
По ее словам, изменения уже были внесены, поэтому теперь нижняя палата парламента ожидает новые документы, которые будут обсуждаться с комитетом ГД по просвещению.
"По итогам мы можем с полной уверенностью говорить о том, что правительство услышало замечания Государственной думы", – подытожила Яровая.
В конце декабря 2024 года Владимир Путин подписал закон о запрете приема детей мигрантов в школы без знания русского языка. Чтобы поступить в учебное заведение, ребенку иностранцев необходимо будет успешно сдать тест по русскому, уровень знаний должен быть достаточным для освоения программ начального, основного и среднего общего образования.
Позднее на портале проектов нормативных правовых актов появился проект Рособрнадзора, согласно которому тестирование по русскому языку для детей мигрантов будет считаться пройденным при 30% верных ответов.
Затем ведомство сообщило, что проект приказа о минимальных баллах для успешного прохождения тестирования пока недоработан, а его публикация произошла по техническим причинам.
Госдума запретила брать в школы детей мигрантов без знания русского языка