Комиссия ГД по миграции готовит более 20 поправок для защиты граждан РФ

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Комиссия Госдумы по миграционной политике разрабатывает свыше 20 поправок в закон, которые позволят защитить жизнь и здоровье россиян. Об этом рассказала глава комиссии, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая, передает ТАСС.

Кроме того, она заявила, что глава Рособрнадзора Анзор Музаев принял к сведению все замечания Госдумы по поводу законопроекта, связанного с оцениванием знаний русского языка детьми мигрантов.

По ее словам, изменения уже были внесены, поэтому теперь нижняя палата парламента ожидает новые документы, которые будут обсуждаться с комитетом ГД по просвещению.

"По итогам мы можем с полной уверенностью говорить о том, что правительство услышало замечания Государственной думы", – подытожила Яровая.

В конце декабря 2024 года Владимир Путин подписал закон о запрете приема детей мигрантов в школы без знания русского языка. Чтобы поступить в учебное заведение, ребенку иностранцев необходимо будет успешно сдать тест по русскому, уровень знаний должен быть достаточным для освоения программ начального, основного и среднего общего образования.

Позднее на портале проектов нормативных правовых актов появился проект Рособрнадзора, согласно которому тестирование по русскому языку для детей мигрантов будет считаться пройденным при 30% верных ответов.

Затем ведомство сообщило, что проект приказа о минимальных баллах для успешного прохождения тестирования пока недоработан, а его публикация произошла по техническим причинам.