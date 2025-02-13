Рособрнадзор заявил о недоработке проекта о минимуме баллов для детей мигрантов

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Проект приказа о минимальных баллах для успешного прохождения тестирования по русскому языку детьми мигрантов пока недоработан, а его публикация произошла по техническим причинам. Об этом Рособрнадзор заявил на сайте.

По окончании работы документ будет опубликован на портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения, уточнила пресс-служба. В данный момент проект находится на стадии доработки.

Также ведомство инициировало проверку по факту опубликования проекта.

Инициатива была опубликована накануне. Документ предлагает засчитывать тестирование при 30% верных ответов.

Как указано в пояснительной записке, предлагается установить указанное минимальное количество баллов за прохождение тестирования при приеме на обучение по программам начального, основного и среднего общего образования.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что данный проект – чистая девальвация норм закона. Он отметил, что 30% при 10-балльной оценке – "в лучшем случае двойка".

Закон изначально был направлен на то, чтобы ребенок знал русский язык, не испытывал стресс в школе, а также не создавал проблемы для других детей, отметил парламентарий, добавив, что подзаконный акт издается абсолютно противоречащий духу и норме закона.