Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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28 марта, 18:09

Транспорт

Движение поездов на МЦД-4 изменится 29 марта

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Движение поездов на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) изменится 29 марта. Причиной для этого послужат путевые работы, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Кроме того, изменения в расписании коснутся станций дальнего пригорода Нижегородского направления. В частности, в субботу с начала движения до 06:00 поезда не будут курсировать на участке от Железнодорожной до Нижегородской.

На протяжении дня в период с начала движения до 06:00 поезда дальнего пригорода на Нижегородском направлении будут следовать только от и до Железнодорожной. При этом интервалы движения увеличатся до 15 минут.

Также некоторые поезда дальнего пригорода будут курсировать от/до Фрязева, Храпунова, Железнодорожной и Площади трех вокзалов. Вместе с тем коррективы будут внесены в набор остановок и пути, с которых будут уезжать электрички.

При этом на Калужском направлении часть поездов проследует от/до Лесного Городка, Солнечной, Мещерской и Площади трех вокзалов. Там паузы между поездами будут также увеличены до 15 минут.

Вместе с тем на участке от Курской до Марьиной Рощи с начала движения до 06:30 интервалы движения частично удлинятся до 30 минут, а в течение дня будут достигать 15 минут.

В апреле также изменится расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского, Казанского, Павелецкого направлений, в том числе аэроэкспрессов в Домодедово. Это связано с развитием инфраструктуры на станциях Петровско-Разумовская, Москва-Сити (Тестовская), а также участках Дмитров – Савелово, Яхрома – Дмитров, Бирюлево-Товарное – Домодедово, Марк – Лобня, Бронницы – Фаустово.

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