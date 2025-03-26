Движение поездов возобновлено на МЦД-2

Фото: телеграм-канал "Подмосковье №1"

На МЦД-2 и Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) возобновлено движение в сторону Подольска через станцию Печатники. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

В департаменте добавили, что в настоящее время принимаются меры для сокращения опозданий.

Движение поездов было приостановлено из-за остановки состава по техническим причинам на станции Печатники. К поезду был направлен вспомогательный локомотив, чтобы убрать его с путей.

Ранее в пресс-службе МЖД предупреждали об изменениях в расписании некоторых поездов Савеловского, Белорусского, Казанского, Павелецкого направлений. Это связано с развитием инфраструктуры на станциях Петровско-Разумовская и Москва-Сити (Тестовская), а также на участках Дмитров – Савелово, Яхрома – Дмитров, Бирюлево-Товарное – Домодедово, Марк – Лобня и Бронницы – Фаустово.