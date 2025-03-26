Движение поездов приостановлено на МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на МЦД-2 и Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) приостановлено в сторону Подольска, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел из-за остановки состава по техническим причинам на станции Печатники. К поезду уже направлен вспомогательный локомотив, который уберет его с путей.

"Вместе с МЖД принимаем меры для скорейшего возобновления движения", – добавили в Дептрансе.

Ранее в пресс-службе Московской железной дороги предупреждали об изменениях в расписании некоторых поездов Савеловского, Белорусского, Казанского, Павелецкого направлений. Это связано с развитием инфраструктуры на станциях Петровско-Разумовская и Москва-Сити (Тестовская), а также на участках Дмитров – Савелово, Яхрома – Дмитров, Бирюлево-Товарное – Домодедово, Марк – Лобня и Бронницы – Фаустово.

