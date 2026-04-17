Татьяну Тарасову могут выписать из больницы на следующей неделе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова может быть выписана из больницы на следующей неделе, рассказал ТАСС ее племянник Алексей Тарасов.

"Ей все понравилось, все отлично, все идет прекрасно. Условия у нее хорошие, достойные", – подчеркнул он.

Ранее родственник 79-летней Тарасовой сообщил о ее госпитализации 15 апреля. Причиной, как затем стало известно, послужили последствия ОРВИ.

В СМИ изначально распространилась информация, что тренер поступила в реанимацию. Однако, по информации журналистов, медикам удалось стабилизировать ее состояние.

Позже ее племянник сообщил, что Тарасова начала идти на поправку.

