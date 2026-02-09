Форма поиска по сайту

09 февраля, 09:23

Культура

Актрису Нелли Уварову госпитализировали в Москве

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Российскую актрису Нелли Уварову, известную по сериалу "Не родись красивой", госпитализировали в НИИ имени Склифосовского в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на персонал медицинского учреждения.

"Пациент находится в диагностическом отделении, состояние удовлетворительное, пока еще идет диагностика", – сообщили агентству в больнице.

Как пишет телеграм-канал Mash, 45-летнюю артистку увезли с травмой ноги из спорткомплекса "Лужники". По информации СМИ, Уварова сломала конечность, неудачно упав во время катания на коньках.

Ранее гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный попал в Луганскую республиканскую клиническую больницу в ходе своего рабочего визита в Донбасс. В медучреждении артист провел 2,5 дня, после чего его выписали.

Причиной госпитализации стала обострившаяся урологическая патология, требовавшая стационарного лечения и наблюдения.

культура

