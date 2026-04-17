17 апреля, 21:25
Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию
Аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.
В ведомстве подчеркнули, что данная мера необходима в связи с введением временных ограничений на использование воздушных пространств в районе авиагавани. Целью данного решения является обеспечения безопасности полетов.
Пассажиров также предупредили о возможных корректировках в расписании части рейсов. Узнать о статусе можно с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее Росавиация обновила рекомендации (NOTAM) по использованию воздушного пространства Израиля российскими авиакомпаниями с учетом рекомендаций Минтранса и МИД РФ.
В частности, российские самолеты могут летать из России в Израиль в период с 16 апреля по 15 мая с 07:00 по 01:00 по московскому времени. При этом в ночное время, то есть с 01:00 по 07:00, рейсы запрещены.