17 апреля, 21:25

Транспорт

Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что данная мера необходима в связи с введением временных ограничений на использование воздушных пространств в районе авиагавани. Целью данного решения является обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров также предупредили о возможных корректировках в расписании части рейсов. Узнать о статусе можно с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее Росавиация обновила рекомендации (NOTAM) по использованию воздушного пространства Израиля российскими авиакомпаниями с учетом рекомендаций Минтранса и МИД РФ.

В частности, российские самолеты могут летать из России в Израиль в период с 16 апреля по 15 мая с 07:00 по 01:00 по московскому времени. При этом в ночное время, то есть с 01:00 по 07:00, рейсы запрещены.

Читайте также


Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

