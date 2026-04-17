17 апреля, 21:55

В вольер к кондорам в Московском зоопарке подбросили воблер

Фото: MAX/"Светлана Акулова"

В вольер к кондорам в Московском зоопарке подбросили воблер, сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

Воблер – это приманка для рыбалки, которая оснащается крючками-тройниками. Акулова прикрепила к публикации снимок подброшенного предмета.

"Это возмутительно! Как же так? Что в голове у людей, кто такое может делать? Зачем?" – возмутилась она.

Однако она не рассказала, пострадали ли животные в результате случившегося.

Ранее в частном зоопарке на проспекте Строителей в городе Кудрово в Ленобласти погибли 33 попугая. В правоохранительных органах установили, что 7 апреля в рабочее время неизвестные применили предположительно газ. После этого некоторые птицы погибли, а также пострадали 2 сотрудницы зоопарка. Всеволожская городская прокуратура поставила ход проверки на контроль.

Вместе с тем СМИ писали, что всего погибли 50 птиц. Директор зоопарка считает, что за инцидентом может стоять его бывший партнер по бизнесу, однако это лишь предположение.

