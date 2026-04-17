Участок Арбатско-Покровской линии метро будет временно закрыт для пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На Арбатско-Покровской линии метро временно закроют участок между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе". Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничение будет действовать с 30 апреля по 8 мая включительно. Нельзя будет воспользоваться станциями "Мякинино", "Волоколамская", "Митино" и "Пятницкое шоссе".

Данные меры связаны со строительством тоннеля Рублево-Архангельской линии – работы будут идти рядом с действующим участком.

В период работ пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами компенсационного маршрута вдоль закрытого участка, а также станциями Таганско-Краснопресненской линии метро и второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).

Как ранее рассказал Сергей Собянин, строительство первой очереди Рублево-Архангельской линии переходит в завершающую стадию. Три новые станции планируется запустить уже в 2026 году.

Новая линия метро протянется на 27,6 километра и объединит 12 станций – от "Москва-Сити" до "Рублево-Архангельского" за МКАД с дальнейшим продлением в Красногорск.