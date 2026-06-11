Гроза накроет Москву в ближайшее время

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гроза и кратковременный дождь ожидаются в Москве в ближайший час и до 21:00 четверга, 11 июня. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

В связи с неблагоприятными погодными условиями граждан призвали быть внимательными. Кроме того, столичное управление МЧС России попросило горожан и гостей города не оставлять детей без присмотра. На улице лучше обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.

При этом автомобилистам также стоит быть внимательными и парковаться только в безопасных местах. При необходимости можно звонить по телефонам 101 или 112, или по единому телефону доверия ведомства 8 (495) 637-31-01.

Несмотря на ожидаемую непогоду, в столице фиксируется жара. По прогнозам синоптиков, температура днем в пятницу, 12 июня, может достигнуть 33 градусов. Этот показатель может превысить суточный рекорд максимальной дневной температуры в Москве. В 1998 году воздух в городе в тот день прогревался до 30,8 градуса.

Также в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. До 21:00 субботы, 13 июня, в столице будет местами высокая пожарная опасность четвертого класса. Аналогичное предупреждение действует в Подмосковье до 00:00 воскресенья, 14 июня.

