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11 июня, 14:17

Технологии

Мессенджер MAX начал тестировать комментарии в каналах

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Александра Погиба

Российский мессенджер MAX начал тестировать комментарии в каналах. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Теперь под постами появились кнопки, позволяющие пользователям перейти к обсуждению. Они могут отвечать на сообщения друг друга. Также под постом сразу видно, сколько комментариев уже оставлено.

В пресс-службе добавили, что скоро функция станет доступна всем пользователям. Однако точная дата не названа.

Ранее стало известно, что в MAX добавят бесконтактную оплату. Сервис интегрируют в мессенджер в виде мини-приложения. Он позволит быстро оплачивать покупки и совершать переводы.

Кроме того, авторы каналов с аудиторией более 10 тысяч человек скоро смогут вести прямые трансляции. Функция будет реализована совместно с платформой "VK Видео".

В "Ростелекоме" заявили, что пользователи MAX могут отказаться от устройств Apple

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