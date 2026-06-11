11 июня, 14:17Технологии
Мессенджер MAX начал тестировать комментарии в каналах
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Александра Погиба
Российский мессенджер MAX начал тестировать комментарии в каналах. Об этом сообщила пресс-служба площадки.
Теперь под постами появились кнопки, позволяющие пользователям перейти к обсуждению. Они могут отвечать на сообщения друг друга. Также под постом сразу видно, сколько комментариев уже оставлено.
В пресс-службе добавили, что скоро функция станет доступна всем пользователям. Однако точная дата не названа.
Ранее стало известно, что в MAX добавят бесконтактную оплату. Сервис интегрируют в мессенджер в виде мини-приложения. Он позволит быстро оплачивать покупки и совершать переводы.
Кроме того, авторы каналов с аудиторией более 10 тысяч человек скоро смогут вести прямые трансляции. Функция будет реализована совместно с платформой "VK Видео".
В "Ростелекоме" заявили, что пользователи MAX могут отказаться от устройств Apple