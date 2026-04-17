17 апреля, 19:15

Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу, сообщили в пресс-службе главы государства.

В 2026 году предусматривается призвать в вооружение силы, а также органы пограничной службы граждан республики мужского пола в возрасте до 27 лет. Они должны быть офицерами запаса, не прошедшими срочную военную службу, службу в резерве ВС и не имеющими права на отсрочку от призыва.

При этом отмечается, что такие мероприятия проводятся ежегодно на плановой основе. Это позволяет повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава и обеспечить подготовку мобилизационного резерва.

Ранее Владимир Путин увеличил численность ВС РФ. Теперь численность установлена на уровне 2 391 770 человек, из них 1 502 604 – военнослужащие. Прошлый указ о численности ВС РФ, ныне утративший силу, был подписан в сентябре 2024 года. Тогда штатная численность российских войск была установлена на уровне 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военнослужащих.

