Зеленский сообщил о пяти погибших при стрельбе в Киеве

Пять человек погибли при стрельбе в Голосеевском районе Киева. Еще 10 граждан получили ранения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

"Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о ликвидации в Киеве нападавшего, который открыл огонь по обычным людям. Все обстоятельства выясняются", – указал он.

Зеленский также уточнил, что силовики смогли спасти четырех заложников. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

ЧП произошло в Голосеевском районе столицы Украины 18 апреля. Вооруженный мужчина начал стрелять в прохожих, после чего укрылся в магазине и взял заложников.

Мэр Киева Виталий Кличко также указывал, что в здании раздавались выстрелы. СМИ сообщали, что злоумышленник привел в действие взрывчатку, после чего возник пожар.

Позже спецназ ликвидировал мужчину при задержании. Силовики провели штурм магазина. При этом перед задержанием с ним пытались контактировать переговорщики.

