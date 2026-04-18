Число погибших при стрельбе в Киеве выросло до 6

Число погибших в результате стрельбы в Киеве увеличилось до шести человек. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Он уточнил, что в больнице скончалась женщина.

По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, мужчина открыл огонь из карабина, который был зарегистрирован. Он обратился в дозволительную систему в декабре 2025 года и принес туда медсправку.

"Следствие установит, какое медучреждение выдавало справку", – цитирует министра РИА Новости.

Клименко рассказал, что четырех людей злоумышленник убил, двигаясь по улице, еще одного – в супермаркете.

О стрельбе в Голосеевском районе Киева стало известно 18 апреля. Вооруженный мужчина начал стрелять в прохожих, после чего укрылся в магазине и взял заложников. Кличко сообщал, что в здании раздавались выстрелы. По информации журналистов, злоумышленник привел в действие взрывчатку, что привело к пожару.

Позже спецназ ликвидировал мужчину во время задержания. Силовики провели штурм магазина. При этом сначала с ним пытались контактировать переговорщики.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил, что силовикам удалось спасти четырех заложников.

