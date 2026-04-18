Число пострадавших при стрельбе в Киеве выросло до 15

Количество пострадавших при стрельбе в Голосеевском районе Киева выросло до 15 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

О стрельбе в Голосеевском районе Киева стало известно 18 апреля. Вооруженный мужчина начал стрелять в прохожих, после чего укрылся в магазине и взял заложников.

Кличко сообщал, что в здании раздавались выстрелы. По информации журналистов, злоумышленник привел в действие взрывчатку, что привело к пожару.

Позже спецназ ликвидировал мужчину во время задержания. Силовики провели штурм магазина. При этом сначала с ним пытались контактировать переговорщики.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о пяти погибших. По его словам, силовикам удалось спасти четырех заложников.

