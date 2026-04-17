17 апреля, 19:16

Происшествия

Уголовное дело возбудили после гибели певца Кунгурова

Фото: ТАСС/Александр Артёменков

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели певца Евгения Кунгурова, пишет "Коммерсант" со ссылкой на представляющего интересы отца погибшего, Виктора Кунгурова, адвоката Евгения Черноусова.

О возбуждении дела Кунгуров-старший был извещен прокуратурой через адвоката. По словам последнего, после проведения процессуальной проверки следователи начали расследование в отношении неустановленных лиц о доведении ими Кунгурова до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения.

При этом адвокат подчеркнул, что его доверитель настаивал на другой квалификации – об убийстве группой лиц. По версии мужчины, Кунгуров мог погибнуть после некоего конфликта в квартире. Тем не менее обжаловать уже имеющуюся на данный момент формулировку они не будут.

Вместе с тем готовится новое обращение к руководству СКР и прокуратуры, в котором Кунгуров-старший намерен просить о передаче материалов дела в ГУ СКР по Москве для исключения предвзятости. Кроме того, он хочет снова поставить вопрос о проведении служебной проверки в отношении следователя, который не организовал необходимые первоначальные следственные действия.

Оперного и эстрадного певца Кунгурова нашли мертвым около дома на Зоологической улице в центре Москвы в начале апреля 2024 года. По предварительной версии, артист покончил с собой, у него были проблемы с психическим здоровьем.

До этого Кунгуров заявил жене в СМС, что желает смерти. Она якобы вызвала экстренные службы, но было поздно.

В феврале текущего года председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти артиста. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

