Уголовное дело возбудили после гибели певца Кунгурова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели певца Евгения Кунгурова, пишет "Коммерсант" со ссылкой на представляющего интересы отца погибшего, Виктора Кунгурова, адвоката Евгения Черноусова.

О возбуждении дела Кунгуров-старший был извещен прокуратурой через адвоката. По словам последнего, после проведения процессуальной проверки следователи начали расследование в отношении неустановленных лиц о доведении ими Кунгурова до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения.

При этом адвокат подчеркнул, что его доверитель настаивал на другой квалификации – об убийстве группой лиц. По версии мужчины, Кунгуров мог погибнуть после некоего конфликта в квартире. Тем не менее обжаловать уже имеющуюся на данный момент формулировку они не будут.

Вместе с тем готовится новое обращение к руководству СКР и прокуратуры, в котором Кунгуров-старший намерен просить о передаче материалов дела в ГУ СКР по Москве для исключения предвзятости. Кроме того, он хочет снова поставить вопрос о проведении служебной проверки в отношении следователя, который не организовал необходимые первоначальные следственные действия.

Оперного и эстрадного певца Кунгурова нашли мертвым около дома на Зоологической улице в центре Москвы в начале апреля 2024 года. По предварительной версии, артист покончил с собой, у него были проблемы с психическим здоровьем.

До этого Кунгуров заявил жене в СМС, что желает смерти. Она якобы вызвала экстренные службы, но было поздно.

В феврале текущего года председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти артиста. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.