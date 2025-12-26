Форма поиска по сайту

26 декабря, 10:09

Происшествия
Metropoles: 25-летний бразильский певец Кевин Коста погиб после удара током

Бразильский певец Кевин Коста погиб от удара током

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/kevenscosta

Бразильский певец Кевин Коста, исполнявший госпелы, погиб в возрасте 25 лет от удара током. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Metropoles.

Инцидент произошел в городе Гояния в магазине автозапчастей, где Коста работал электриком. Мужчина устанавливал розетку, однако в тот момент его ударило током.

Артист был закреплен страховочными ремнями, так как находился на высоте 6 метров. В результате его тело некоторое время висело на стене, так как спасатели не смогли сразу до него добраться.

Прощание с певцом прошло на кладбище Вале-ду-Серрадо накануне Рождества.

Ранее бывший главный режиссер Театра имени Вахтангова Юрий Бутусов утонул во время отдыха с семьей в Болгарии. Актриса Варвара Шмыкова назвала его смерть ужасным горем.

Погиб премьер Мариинского театра Владимир Шкляров

происшествияза рубежом

