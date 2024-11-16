16 ноября, 14:50Культура
Погиб премьер Мариинского театра Владимир Шкляров
Фото: mariinsky.ru
Ночью 16 ноября трагически погиб премьер Мариинского театра, артист балета Владимир Шкляров, пишет пресс-служба Мариинского театра.
"Это огромная утрата для всего коллектива", – добавили в телеграм-канале театра.
Обстоятельства гибели не уточняются. О дате прощания с заслуженным артистом РФ сообщат отдельно.
Шкляров родился в Ленинграде 9 февраля 1985 года. Затем в 2003 году он закончил Академию русского балета имени Вагановой. Тогда же он был принят в труппу Мариинского театра, где с 2011 года стал премьером. В 2020 году ему присвоено звание Заслуженный артист РФ.