Погиб премьер Мариинского театра Владимир Шкляров

Фото: mariinsky.ru

Ночью 16 ноября трагически погиб премьер Мариинского театра, артист балета Владимир Шкляров, пишет пресс-служба Мариинского театра.

"Это огромная утрата для всего коллектива", – добавили в телеграм-канале театра.

Обстоятельства гибели не уточняются. О дате прощания с заслуженным артистом РФ сообщат отдельно.

Шкляров родился в Ленинграде 9 февраля 1985 года. Затем в 2003 году он закончил Академию русского балета имени Вагановой. Тогда же он был принят в труппу Мариинского театра, где с 2011 года стал премьером. В 2020 году ему присвоено звание Заслуженный артист РФ.

