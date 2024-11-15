Японская принцесса Юрико Микаса скончалась в возрасте 101 года

Фото: AP Photo/Imperial Household Agency of Japan

Старейший член японской императорской семьи, принцесса Юрико Микаса скончалась в возрасте 101 года. Об этом со ссылкой на управление императорского дома Японии сообщает телеканал NHK.

"Принцесса Микаса ушла из жизни в возрасте 101 года", – сообщили на телеканале.

Принцесса Микаса родилась 4 июня 1923 года в семейном доме Такаги в Токио. Она была супругой принца Микасы, который в 2016 году умер в возрасте 101 года. Тогда он был старейшим членом императорской семьи Японии.

Между тем принц Микаса приходился дядей бывшему императору Японии Акихито. Во время Второй мировой войны он служил в кавалерии, находился в войсках, которые участвовали в боях в оккупированном Китае. После капитуляции он занялся исследовательской деятельностью, занимался историей Древнего Египта, был известен как спортсмен и общественный деятель.

Принц и принцесса Микаса поженились в 1941 году

