Директор Театра Вахтангова Крок: режиссер Бутусов утонул в Болгарии

Фото: ТАСС/Александр Куров

Бывший главный режиссер Театра имени Вахтангова Юрий Бутусов утонул во время отдыха с семьей в Болгарии. Об этом сообщил директор учреждения Кирилл Крок в своем телеграм-канале.

"Его первой постановкой на нашей сцене стала шекспировская пьеса "Мера за меру". Тогда он еще не был столь известным мэтром, но уже успел заявить о себе яркими спектаклями в "Сатириконе" и МХТ имени Чехова. Приглашение в наш театр стало для нас первым знакомством с этим режиссером", – написал он.

По словам директора театра, Бутусов был ярким и самобытным человеком, который строил свой театр и имел собственную философию. При этом, как указал Крок, творческий почерк режиссера не все принимали. Однако любимыми публикой спектаклями стали "Бег" по произведению Михаила Булгакова и "Король Лир" по Шекспиру.

"Больно и горько, что жизнь этого талантливого и нужного российскому театру человека оборвалась столь неожиданно и преждевременно", – добавил Крок.

О смерти Бутусова 10 августа сообщили режиссер Александр Молочников и актриса Варвара Шмыкова. Он погиб в возрасте 63 лет. Шмыкова назвала смерть режиссера ужасным горем.

Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Ленинградской области. Его дипломная работа "В ожидании Годо" Сэмюэла Беккета, выпущенная в Театре на Крюковом канал, принесла Бутусову известность. Бутусов являлся режиссером в театре имени Ленсовета, "Сатирикон" и Театре имени Вахтангова.

В наиболее заметные его постановки также включены "Ричард III", "Чайка", "Макбет. Кино" и "Добрый человек из Сезуана". В 2023 году Бутусов работал в Вильнюсе над спектаклем "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" на сцене Старого театра.

