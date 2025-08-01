Умер актер из сериалов "Склифосовский" и "Содержанки" Максим Глотов

Фото: кадр из телесериала "Другой майор Соколов"; режиссер – Карен Захаров; производство – Кинокомпания "Пирамида" по заказу НТВ

Российский актер Максим Глотов ушел из жизни в возрасте 60 лет, говорится в официальном сообществе ассоциации деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром" в соцсети "ВКонтакте".

"С глубоким сожалением сообщаем о кончине нашего близкого друга и талантливого актера Глотова Максима. Его уход стал неожиданностью и болью для всех, кто знал и любил его. Максим был верный товарищ нашего кинофестиваля на протяжении многих лет" – говорится в сообщении.

Причина смерти актера не называется. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что Глотов умер у себя в квартире на северо-западе Москвы. При этом смерть не имеет криминального характера. В данный момент устанавливается ее причина.

Глотов родился 29 января 1965 года в Одессе. Он окончил театральный факультет Саратовской государственной консерватории. Актер принял участие в свыше 100 кинопроектах, в том числе в сериалах "Склифосовский", "Содержанки" и "Желтый глаз тигра".

Среди других его работ – "Закон и порядок", "Судебная колонка", "Глухарь" и "Душегубы".