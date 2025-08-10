Умер экс-режиссер Театра Вахтангова Юрий Бутусов

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Бывший главный режиссер Театра Вахтангова Юрий Бутусов умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщили режиссер Александр Молочников и актриса Варвара Шмыкова в соцсетях.

"Это невозможно осознать. Без него бы ничего не было сделано", – написал Молочников.

При этом он уточнил, что Бутусов погиб. Шмыкова, в свою очередь, назвала смерть режиссера ужасным горем.

Кончину Бутусова также подтвердил директор Театра Вахтангова Кирилл Крок в беседе с РИА Новости, добавив, что поверить в это трудно.

Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Ленинградской области. Он окончил Кораблестроительный институт (ЛКИ), после чего некоторое время работал по специальности. В 1996 году он завершил обучение на режиссерском факультете Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С того же года он стал режиссером в театре имени Ленсовета.

Бутусов обратил на себя внимание студенческими работами "Женитьба" Николая Гоголя и "Парадоксалист" по "Запискам из подполья" Федора Достоевского. Его дипломная работа "В ожидании Годо" Сэмюэла Беккета, выпущенная в Театре на Крюковом канал, принесла Бутусову известность. Благодаря ей он получил две премии на фестивале "Золотая маска" и был отмечен высшим призом за режиссуру на петербургском фестивале "Рождественский парад".

В 2002 году актер Константин Райкин пригласил режиссера в театр "Сатирикон", где его первой постановкой стала пьеса Эжена Ионеско "Макбетт". В 2018 году он стал главным режиссером Театра имени Вахтангова, из которого уволился в 2022-м.

В наиболее заметные постановки Бутусова также включены "Ричард III", "Чайка", "Макбет. Кино" и "Добрый человек из Сезуана". В 2023 году он работал в Вильнюсе над спектаклем "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" на сцене Старого театра.

