Фото: телеграм-канал "Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)"

Российский артист балета Михаил Дмитриев погиб в Таиланде. Об этом сообщается на сайте театра оперы и балета Якутии.

"Хотелось бы вернуть парня на родину, чтобы он мог упокоиться на родной земле. Но для перевозки тела нужны просто огромные деньги", – говорится в сообщении.

Других подробностей не сообщается.

Дмитриев родился в 1991 году в селе Чапаево Хангаласского района, окончил якутское хореографическое училище и Арктический институт культуры и искусств, а в 2024 году получил звание "Отличник культуры Республики Саха (Якутия)".

